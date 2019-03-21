Заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила «не преследовать», неправдивые.

Об этом говорится в ответе представителя Государственного департамента США, сообщает «Украинская правда».

«Посол Йованович представляет президента Соединенных Штатов в Украине, и Америка поддерживает посла и ее заявления. Утверждение генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович», - говорится в ответе.

В Госдепе добавили, что такие обвинения на руку «только коррумпированным деятелям».

«Украина, как и Соединенные Штаты, свободная страна со свободной прессой. Политики, эксперты и средства массовой информации имеют право делиться своим мнением, что является частью политического процесса. Это не означает, что утверждение правдивые», - говорится в ответе представителя Госдепа США.

В то же время отмечается, что такие нападения «удваивают решимость» США помогать Украине в борьбе с коррупцией.

«Мы всегда говорили о необходимости осуществления реформ, которые соответствуют требованиям украинского народа, поставленным во время Революции достоинства. Долгосрочный успех и устойчивость Украины зависит от ее преданности курсу реформ, в частности борьбе с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные делу чиновники и крепкие антикоррупционные институты», - говорится в ответе.

Также отмечается, что США «преданы тому, чтобы сотрудничать с нашими партнерами в Украине».

«При отсутствии политической воли со стороны Украины, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы выполняем наши обязательства перед американскими налогоплательщиками, и перемещаем средства помощи туда, где они могут привести к позитивным изменениям», - говорится в ответе.

В Госдепе добавили, что им известны сообщения в СМИ относительно заявлений руководителя НАБУ.

«Мы советуем вам обратиться в НАБУ за комментарием относительно указанных заявлений», - говорится в ответе.

Как сообщалось, Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.

В свою очередь в посольстве СЩА в Украине заявили, что высказывания Луценко о передаче ему Йованович списка »неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности.