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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию дорог. В частности, предлагается, на дорогах высшей категории (I-II) предусматривать устройство фрезерованных шумовых полос. Соответствующая норма содержится в проекте изменений в ГСН В.2.3-4-2015 «Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство», сообщает пресс-служба ведомства.

«Шумовая разметка – это действительно недорогой и эффективный способ повышения безопасности движения и уменьшение количества авто, которые попадают в дорожно-транспортные аварии. Например, если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому при обновлении ГСН по дорогам общего пользования мы прописали целесообразность устройства таких полос на крупнейших трассах – дорогах I-II категории», - отметил замминистра Лев Парцхаладзе.

Впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов прошлого века и по принципу своего действия напоминают «лежачих полицейских». Они представляют собой искусственные неровности, которые в зависимости от назначения оборудуются вдоль или поперек дороги. Во время наезда на нее водитель автомобиля начинает чувствовать существенную вибрационную и шумовое воздействие, что, в свою очередь, способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.

Парцхаладзе отметил, что такие шумовые разметки кроме США также широко применяются в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог. «Применение шумовых полос позволяет добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах, по меньшей мере вдвое. Мы должны внедрять такие действенные европейские решения и практики повышения безопасности движения на трассах», - добавил он.

Проект изменений в ГБН разработан ГП «ГосдорНИИ».

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.
ForUm

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