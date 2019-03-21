Вместо каштанов вдоль дорог в Киеве будут высаживать более устойчивые к погодным условиям растения. Об этом заявил заместитель генерального директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» Дмитрий Заруба в интервью Вечернему Киеву.

«Каштаны, высаженные вдоль столичных дорог, к сожалению, уже не выдерживают современных условиях города – загрязнение воздуха, потепление климата, размножение таких вредителей, как минирующая моль – бабочка, с которыми в Киеве запрещено бороться химическими средствами. В конце концов соль, которую зимой используют в качестве противогололедного средства, разрушает корневую систему любимых киевлянами деревьев», - сказал Заруба.

Однако, как уверяют в КО «Киевзеленстрой» столица без каштанов не останется.

«Да, на столичных аллеях их заменят более устойчивыми растениями – платанами, катальпами, акациями, кленами и сакурами. В то же время, в парках и скверах каштаны не только останутся, но и будут высаживаться новые. Ведь с каштанами связана история Киева, поэтому нет смысла менять и искать новый зеленый символ столицы», - отметил чиновник.