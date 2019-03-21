Сотрудники Главного управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ пресекли деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропных веществ.

Как сообщает пресс-центр ведомства, организаторы наладили изготовление и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах на территории Украины и за рубежом. Во время проведения санкционированных обысков в частном доме на столичных «Осокорках» правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более десяти килограммов психотропного вещества альфа PVP, пять килограммов мефедрона, более пяти килограммов амфетамина общей стоимостью по ценам «черного рынка» более двадцати миллионов гривен.

Сотрудники СБУ установили, что указанный дом кроме лаборатории использовался, как склад нелегального интернет-магазина по продаже психотропных веществ, через который и осуществлялась реализация наркотиков. Веб-ресурс находился в скрытой сети интернет-соединений Darknet. Сейчас задержаны трое участников наркогруппировки.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное следствие.