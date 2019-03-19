также в разделеСтолица
Две станции метро на Виноградарь планируют открыть в декабре 2021 года 12
В столице облили зеленкой судью хозяйственного суда Харьковской области 18
В Киеве поезд отрезал мужчине голову 59
Полиция задержала поджигателя магазина Roshen на Крещатике 40
«С меня сняли слой асфальта»: У Шулявского моста появилась страница в Instagram 29
Киевскую чиновницу поймали на коррупции при закупке оборудования для детсадов 21
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 22
СМИ сообщают о поджоге магазина Roshen в Киеве 63
В Киеве демонтируют Шулявский мост 46
В Киеве завершилась акция Нацкорпуса 66
На охрану правопорядка во время акций в Киеве заступили 3 тысячи правоохранителей 27
В Киеве началась акция протеста Нацкорпуса 543
Шулявский путепровод с 16 марта перекрывают на реконструкцию 35
На монументе Родина-мать открыли смотровую площадку 110
Смерть сотрудника АП: Подозреваемый арестован без права на залог 39
На Киев снова обрушится ураганный ветер 40
Суд арестовал задержанного в Киеве главу международного наркокартеля 33
«Чтобы напоминал»: У посольства РФ в Киеве открыли сквер имени Немцова 29

Вчера, 18 марта, в Киеве на Демеевском рынке произошел масштабный пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 23:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Изюмская 1-А, что в Голосеевском районе столицы.

На место происшествия немедленно были направлены спасателей 8-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар возник в отдельно стоящем павильоне.

В 00:16 пожар был локализован, а в 00:26 – ликвидирован. На место пожара выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
17
Теги