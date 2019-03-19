Вчера, 18 марта, в Киеве на Демеевском рынке произошел масштабный пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 23:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Изюмская 1-А, что в Голосеевском районе столицы.

На место происшествия немедленно были направлены спасателей 8-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар возник в отдельно стоящем павильоне.

В 00:16 пожар был локализован, а в 00:26 – ликвидирован. На место пожара выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняются.