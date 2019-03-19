Россия ждет завершения президентских выборов в Украине, чтобы заключить новый договор о транзите газа.

Такое мнение высказал в интервью Укринформу заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.

«Поведение Кремля в очередной раз доказывает, что россияне ждут завершения президентской кампании в Украине, чтобы заключить новый транзитный договор», - сказал он.

По словам Елисеева, для Москвы «не прошли не замеченными» обещания некоторых политиков о снижении цен на газ.

«Кремль хорошо читает такие сигналы. Ибо те, кто сейчас обещают снижение цен на газ, мечтают о продлении контрактов 2009 года. А это равнозначно новой энергетической кабале, перечеркиванию наших достижений в Стокгольмском арбитраже и, соответственно, восстановлению российского влияния. Поэтому Россия столько вкладывает в украинские выборы, чтобы получить комфортного для себя партнера», - считает чиновник.

Напомним, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ, в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

Контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года.