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Легендарный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Валерий Лобановский включен авторитетным изданием France Football в десятку лучших тренеров в истории футбола, сообщает 112 Украина.

На первое место французы поставили великого голландца Ринуса Михелса. Легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюссон занял второе место. А итальянец Арриго Сакки - третье. Валерий Лобановский оказался на шестом месте в рейтинге, пропустив вперед Хосепа Гвардиолу, но опередив аргентинца Эрреру.

Лучшие тренера в истории футбола:

1. Ринус Михелс (Голландия);

2. Алекс Фергюсон (Шотландия);

3. Арриго Сакки (Италия);

4. Йохан Кройфф (Голландия);

5. Пеп Гвардиола (Испания);

6. Валерий Лобановский (Украина);

7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция);

8. Карло Анчелотти (Италия);

9. Эрнст Хаппель (Австрия);

10. Билл Шенкли (Шотландия).

Напомним, Валерий Лобановский – самый титулованный тренер в истории советского и украинского футбола. Вместе с «Динамо» он дважды выигрывал Кубок Кубков УЕФА, Суперкубок УЕФА, 8 чемпионских титулов в СССР и 5 в Украине, 6 Кубков СССР и 3 Кубка Украины. Умер в 2002 году.
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