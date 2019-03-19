Легендарный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Валерий Лобановский включен авторитетным изданием France Football в десятку лучших тренеров в истории футбола, сообщает 112 Украина.
На первое место французы поставили великого голландца Ринуса Михелса. Легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюссон занял второе место. А итальянец Арриго Сакки - третье. Валерий Лобановский оказался на шестом месте в рейтинге, пропустив вперед Хосепа Гвардиолу, но опередив аргентинца Эрреру.
Лучшие тренера в истории футбола:
1. Ринус Михелс (Голландия);
2. Алекс Фергюсон (Шотландия);
3. Арриго Сакки (Италия);
4. Йохан Кройфф (Голландия);
5. Пеп Гвардиола (Испания);
6. Валерий Лобановский (Украина);
7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция);
8. Карло Анчелотти (Италия);
9. Эрнст Хаппель (Австрия);
10. Билл Шенкли (Шотландия).
Напомним, Валерий Лобановский – самый титулованный тренер в истории советского и украинского футбола. Вместе с «Динамо» он дважды выигрывал Кубок Кубков УЕФА, Суперкубок УЕФА, 8 чемпионских титулов в СССР и 5 в Украине, 6 Кубков СССР и 3 Кубка Украины. Умер в 2002 году.
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