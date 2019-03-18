В митингах Юлии Тимошенко участвуют не настоящие боевые атошники, а ряженная массовка, презирающая лидера «Батькивщины» и «поддерживающая» ее исключительно за деньги. Об этом идет речь в видеоблоге Мирослава Олешко.

«Ребята-атошники в форме свою честь за деньги продают – а Тимошенко эту честь покупает. На ее митингах часто выступают некие «ветераны АТО», стоят с ней вместе на сцене. Но кто эти «идейные войны»? Те настоящие атошники, которые не готовы продавать страну, записали на видео факты раздачи денег за то, чтобы люди в форме постояли возле Юли», – пояснил Олешко.

Далее в ролике демонстрируется инструктаж ряженных атошников, который происходил 22 февраля перед очередным митингом Тимошенко. На видео мужчина в камуфляже с применением нецензурной лексики объясняет ряженой «массовке», что и когда им надо делать в ходе митинга Юлии Тимошенко. «После митинга старший будет с вами рассчитываться», – завершает он инструктаж.

Далее транслируются кадры с того самого митинга, где видно, что люди в камуфляже действуют точно по озвученному сценарию.

Стоит отметить, что, судя по тому, как мужчины в военной форме обсуждают личность Юлии Владимировны и «тараканы в ее голове после трех лет отсидки», никакого искреннего уважения или преданности к ней они не испытывают, и выполняют свою «работу» исключительно за деньги. Это же прямо признает и мужчина на видео.

«Если к вам подходят военные, которые начнут рассказывать, мол вы продали форму, старайтесь не вступать в дискуссию. У каждого свои понятия, но по сути мы все – проститутки», – заявляет он.

В свою очередь Мирослав Олешко подчеркивает, что деньги Тимошенко, которые так любят ряженные «атошники», получены от олигархов. Также он демонстрирует кадры расчета с людьми в камуфляже по окончании митинга.

«А нам потом покажут, что ее поддерживают «идейные ветераны». Нет – идейно ее, как пророссийского кандидата, не поддерживает никто, а армия – тем более. Поэтому она покупает тех, кто готов продаться за деньги, нацепив на себя форму. Которая омыта кровью погибших воинов. Тимошенко ветеранов ставит ни во что. Для нее это быдло, которому можно дать по 500 грн, и оно побежит кричать со сцены «Юля-Юля», – отмечает блогер.

По его словам, если на выборах президента победят Юлия Тимошенко или Владимир Зеленский, то армия может просто восстать, захватить власть в стране, что перечеркнет европейскую перспективу Украины.