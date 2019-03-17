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Один израильтянин погиб, еще двое госпитализированы после нападения в городе Ариэль на Западном берегу реки Иордан, передает Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ в воскресенье.

По словам представителя армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, палестинец напал на израильского солдата с ножом, ранил его и отобрал огнестрельное оружие. Затем он выстрелил по нескольким автомобилям, сел за руль одного из них и скрылся. В настоящее время его разыскивают.

Двух израильтян 16 и 20 лет госпитализировали с огнестрельными ранениями. Состояние здоровье обоих оценивается как тяжелое.
ForUm

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