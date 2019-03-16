также в разделеОбщество
Чубаров: За пять лет аннексии в Крым переехали полмиллиона россиян 36
В Карпатах предупреждают о лавинной опасности 9
Наев: Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно 8
В Украине стартовало пробное ВНО-2019 28
Поток через КПВВ на Донбассе растет: 45 тыс. человек за сутки 119
Муженко: 170 тысяч человек добровольно заключили контракты с ВСУ 26
15 марта. Картина дня 37
Подозреваемый в подкупе Тимошенко вышел под залог в 4 миллиона 22
Суд назначил дату дебатов в деле Гриба, скоро приговор 20
Арьев – Володину: Можно еще требовать заплатить за охрану в сталинских лагерях 149
Судье «верховного суда ДНР» вынесли заочный приговор 40
Все меньше россиян одобряют «Крымнаш» 82
От имени НАПК рассылают фейковые анкеты 14
МинВОТ: Очередная авария в Керченском проливе произошла из-за построенного моста 256
Почти треть украинцев согласны на автономию «Л/ДНР» в составе Украины 367
Между Киевом и Ужгородом возобновили виасообщение 40
Президент поручил поднять зарплаты бойцам горно-штурмовых бригад 47
Луценко: В НАБУ есть предатели 70

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассказал, при каких условиях новосозданная церковь сможет получить статус патриархата. Об этом он сообщил в интервью изданию Главком, которое было опубликовано 15 марта.

По словам Филарета, его не пригласили в Стамбул для вручения Томоса, потому что он находится в чине патриарха, а ПЦУ находится в статусе митрополии.

«Меня не пригласили потому, что они не хотят признать УПЦ в статусе патриархата, а признают пока только в статусе митрополии. А я патриарх, и если я буду присутствовать на этом вручении как патриарх, то это значит, что Вселенский патриарх признает украинскую церковь в статусе патриархата», − подчеркнул священнослужитель.

При этом он указал, что Константинополь не исключает возможность предоставления украинской церкви статуса патриархата.

«Если все украинское православие объединится в одну церковь, это будет основание для предоставления УПЦ статуса патриархата. Поэтому мы являемся патриархатом, но только в Украине, то есть непризнанным патриархатом. А признаны мы как Киевская митрополия», − отметил Филарет.

Он считает, что задача украинской церкви заключается «в продолжении объединения с приходами и духовенством Московского патриархата».

«Когда мы объединимся, тогда и обратимся к Вселенскому патриарху с просьбой предоставления нам статуса патриархата»,− подытожил Филарет.

3 февраля в Софии Киевской состоялась церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания, которая завершила все процедуры, которые утверждают автокефалию УПЦ.

Напомним, Православная Церковь Украины начала призывать к принятию сана всех желающих, ведь в общинах некому служить.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги