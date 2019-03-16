Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассказал, при каких условиях новосозданная церковь сможет получить статус патриархата. Об этом он сообщил в интервью изданию Главком, которое было опубликовано 15 марта.

По словам Филарета, его не пригласили в Стамбул для вручения Томоса, потому что он находится в чине патриарха, а ПЦУ находится в статусе митрополии.

«Меня не пригласили потому, что они не хотят признать УПЦ в статусе патриархата, а признают пока только в статусе митрополии. А я патриарх, и если я буду присутствовать на этом вручении как патриарх, то это значит, что Вселенский патриарх признает украинскую церковь в статусе патриархата», − подчеркнул священнослужитель.

При этом он указал, что Константинополь не исключает возможность предоставления украинской церкви статуса патриархата.

«Если все украинское православие объединится в одну церковь, это будет основание для предоставления УПЦ статуса патриархата. Поэтому мы являемся патриархатом, но только в Украине, то есть непризнанным патриархатом. А признаны мы как Киевская митрополия», − отметил Филарет.

Он считает, что задача украинской церкви заключается «в продолжении объединения с приходами и духовенством Московского патриархата».

«Когда мы объединимся, тогда и обратимся к Вселенскому патриарху с просьбой предоставления нам статуса патриархата»,− подытожил Филарет.

3 февраля в Софии Киевской состоялась церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания, которая завершила все процедуры, которые утверждают автокефалию УПЦ.

Напомним, Православная Церковь Украины начала призывать к принятию сана всех желающих, ведь в общинах некому служить.