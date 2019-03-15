Православная Церковь Украины начала призывать к принятию сана всех желающих, ведь в общинах некому служить. По экспертному мнению, процесс получения Томоса был организован неудачно - массового перехода священнослужителей не произошло, а для обучения священника нужно не менее 5-6 лет.

Фото: golos.ua

Как сообщает «Голос.ua», недавно созданная Православная Церковь Украины испытывает нехватку священнослужителей для окормления своих новых приходов. Митрополит ПЦУ Даниил (Ковальчук) заявил: «Села возвращаются, а священников не хватает».

«Умоляем – ищите по селам мужчин, которые достойны служить Господу Богу в Святой Церкви. Мужчины, кто может принять на себя бремя священства, – примите ради будущего Ваших детей, нашей Церкви и государства», - написал митрополит на странице «Правосланые Буковины» в Facebook.

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявляет, что переход общин из Украинской Православной Церкви в его структуру, «должен быть постепенным, мирным, добровольным». Однако, на деле общины «переходят» без священников, что свидетельствует о захвате храмов, считают в УПЦ.

Директор Украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник констатирует, что, учитывая конфликт УПЦ и ПЦУ, не все священнослужители УПЦ со стажем готовы сотрудничать с ПЦУ. А молодых священников еще надо искать. «Ничего удивительного, потому что для обучения священника нужно не менее 5-6 лет», - говорит он.

Эксперт считает, что чиновники, которые готовили процесс получения Томоса и добивались учреждения в ПЦУ, неправильно все организовали: прежде чем начинать работать с приходами, нужно было найти нужное количество священников. «В этом процессе телега впереди лошади шла», - иронизировал он.

Теперь ПЦУ активно ищет кандидатов на священный сан. Епископ ПЦУ Паисий Кухарчук опубликовал в Facebook объявление, из которого следует, что отсутствие духовного образования не препятствие – для тех, кто его не имеет, откроют специальные курсы, а завершить обучение в высших духовных учебных заведениях можно будет потом.

«С моего благословения при епархиальном управлении будут действовать курсы для желающих принять священный сан. К священному сану согласно канонам могут приступать лица мужского пола, которые достигли совершеннолетия, женаты первым браком и не имеют никаких канонических препятствий для этого», – гласит объявление иерарха ПЦУ.