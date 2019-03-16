В Киеве на субботу запланировано несколько акций, на службу заступили 3 тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Кроме того, как сообщил отдел коммуникации столичной полиции, привлечены сотрудники полиции диалога, взрывотехнической и кинологической служб.

В сообщении подчеркивается, что самая массовая акция заявлена в центре Киева – согласно поданной заявки, запланировано участие около 10 тыс человек. «Учитывая это, разработаны соответствующие расчеты для надлежащего обеспечения правопорядка и безопасности участников мероприятий», - отметили в полиции.

«Мы призываем организаторов и участников мероприятий придерживаться установленных правил поведения. В случае совершения правонарушений и провокаций правоохранители будут действовать согласно нормам действующего законодательства», - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Как сообщалось, партия «Национальный корпус» и ОО «Национальные дружины» анонсировали митинг на Майдане независимости без партийной символики и флагов с требованиями к властям прозрачного и оперативного расследования обнародованных в журналистском расследовании о коррупции в оборонном секторе страны фактов, ареста фигурантов коррупционных схем и их имущества, а также максимально сурового наказания злоумышленников в случае доказательства их вины.