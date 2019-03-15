На вершине монумента «Родина-мать» на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, открыли смотровую площадку «Экстрим».

Его высота – 91 метр, сообщается на странице музея в Facebook.

«Аттракцион для любителей адреналина и драйва открыто», - говорится в сообщении.

Подъем рассчитан только на совершеннолетних посетителей, стоимость для одного человека 300 гривен. Площадка работает в часы работы экспозиции музея с 10:00 до 17:00. Желающим обязательно стоит иметь спортивную обувь, удобную одежду.

Подъем осуществляется в сопровождении инструктора, при условии хорошей погоды (при температуре от +5 до +30), без осадков и сильных порывов ветра.