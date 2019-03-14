Национальный банк Украины пока не видит рисков для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом после решение Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение.



Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга, передает УНИАН.

«Мы продолжаем работать обычном режиме, продолжаем сотрудничество с МВФ и ожидаем получения траншей в мае и в ноябре», - сказал он.

При этом глава НБУ отметил, что в Киеве работала техническая миссия Фонда, которая не делает заключения для решения о предоставлении либо задержке транша.

Напомним, 18 декабря 2018 Исполнительный совет МВФ утвердил новую 14-месячную программу кредитования Stand-by (SBA) для Украины на общую сумму 3,9 млрд долларов США. При этом было принято также решение о досрочном завершении программы расширенного финансирования EFF для Украины.