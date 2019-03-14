Кандидат в президенты Юлия Тимошенко провела встречу с главой Представительства Европейского Союза в Украине, послом Хьюго Мингарелли, сообщает «Вголос».

Тимошенко рассказала послу о ситуации в Украине и ходе президентской кампании, прежде всего, о масштабных фальсификациях, которые организует и осуществляет команда действующего Президента Петра Порошенко, сообщили на сайте партии «Батькивщина».

«Я бы хотела, чтобы вы знали о проблемах, с которыми мы сталкиваемся во время этой избирательной кампании, - масштабные нарушения и фальсификации. В Украине состоялись две революции для того, чтобы в стране царила свобода, демократия и европейские ценности. Мы очень надеялись, что нечестным выборам будет положен конец, но то, что сейчас происходит, несовместимо с демократией», - отметила кандидат в президенты.

По ее словам, в настоящее время используются следующие методы масштабной фальсификации, инициированные Президентом, и воплощаются в жизнь во всех регионах Украины.

В частности, по словам Тимошенко, имеет место злоупотребление административным ресурсом, проведение за государственный счет специальных выплат накануне голосования (одноразовая доплата пенсионерам, монетизация субсидий, специальные выплаты и т.д.), прямой «черный» подкуп избирателей за наличные средства, регистрация так называемых технических кандидатов в президенты Украины, в том числе кандидатов-клонов, заказные социологические исследования, введение цензуры, давление на членов партии ВО «Батькивщина», предвзятое отношение ЦИК, состоящей из пропрезидентского большинства и действующего незаконно, легализация я подкупа избирателей (раздачи денег) и непропорциональное распределение руководящих должностей в ОИК, использование правоохранительных органов.

«Эти грязные методы полностью искажают волеизъявление народа Украины. И это недопустимо», - резюмировала Тимошенко.

Со своей стороны Мингарелли подчеркнул, что выборы в нашей стране должны быть честными и свободными и происходить в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии «Батькивщина», председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.