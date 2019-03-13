ВСК Верховной Рады по расследованию фактов хищения в армии на заседании в четверг, 14 марта, планирует рассмотреть информацию о продаже боевых самолетов во время председательства в правительстве Юлии Тимошенко.

Об этом сообщил председатель ВСК народный депутат Иван Винник во время внеочередного расширенного заседания комиссии в среду, сообщает Укринформ.

«Во времена премьер-министра Тимошенко были приняты правительством в целом позорные постановления, когда за ремонт техники Министерство обороны рассчитывалось боевой техникой. На завтрашнем заседании комиссии я подробно расскажу на основании оригинальных документов, по которым боевые самолеты МиГ-29 передавались на ремонт якобы без двигателей. Следующим нарядом с теми же номерами относительно тех же самолетов передавались двигатели к этим самолетам. Мы понимаем, что двигатели сразу были на самолетах», - отметил Винник.

По его словам, на предприятие, занимавшееся ремонтом техники, «дополнительно в качестве оплаты услуг передавались три боевых самолета».

«Далее эти самолеты продавали за миллионы долларов на третьи рынки, так как было принято постановление правительством Юлии Владимировны Тимошенко, которая позволяла эти вещи делать», - сказал глава ВСК.