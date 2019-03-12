Украинская экономика после радикального обрушения пятилетней давности восстает из мертвых неохотно. Рапортуя о росте ВВП на весьма скромные проценты, власть раз за разом обещает повернуться лицом к бизнесу и унять налоговиков, чье недружелюбие оборачивается существенным оттоком инвестиций из страны. Однако по факту даже крупный бизнес и сейчас страдает от непоследовательности и нестабильности работы системы налогообложения, которая, похоже, делает все для снижения поступлений, а не их ежегодного увеличения.

Одной из жертв подобных тенденций стала компания UKRATLANTIC Ltd («УКРАТЛАНТИК»), которая является украинской дочерней компанией французской группы ATLANTIC. За несколько десятков лет (с 1986 года) та выросла из небольшого семейного бизнеса до известного интернационального бренда с оборотом почти в 2 млрд. евро и 8000 сотрудников по всему миру. Сегодня водонагреватели и электроконвекторы французской фирмы представлены более чем в 70 странах мира. Системы управления микроклиматом производят на семнадцати заводах, один из которых расположен и в Украине.

«УКРАТЛАНТИК» была основана в 2008 году. В Одессе запустили промышленный завод по производству электрических водонагревателей и нагревательных панелей. В общей сложности за 10 лет в Украину инвестировали более 40 млн евро (1 млрд 200 млн грн). Сейчас в компании работает 225 человек.

Предприятие в пригороде Одессы позволяет осуществлять производство полного цикла, выпуская упакованную и готовую к отправке потребителю климатическую технику. В работе завод использует европейские комплектующие и материалы, сертифицированные в Европейском Союзе.

В 2017 году оборот компании достиг 29 млн евро (859 млн грн). При этом техники на 11 млн евро (330 млн грн) продали в Украине через совместное предприятие с местным партнером ATLANTIC GEYSER, а еще на 18 млн евро (529 млн грн) было продано за границу, создавая приток иностранной валюты в Украину.

Поскольку большая часть продукции идет на экспорт, который облагается нулевой ставкой НДС, у «УКРАТЛАНТИК» появляется отрицательная разница между налоговыми обязательствами и кредитом в каждом отчетном периоде. Но когда компания пытается использовать законное право на возврат НДС у Одесской областной налоговой инспекции — вот тут-то и начинаются проблемы.

Любопытно, что до 2017 года таких сложностей с налоговой у «УКРАТЛАНТИК» не было. Еще в 2012 году представитель компании как крупный налогоплательщик участвовал в конференции, на которой обсуждалась тема автоматического возврата налога на добавленную стоимость. Условия получения права на «автомат» были достаточно серьезны. К примеру, предприятие не должно было находиться в судебных процедурах по банкротству. Оно не могло иметь «плохих» записей в Едином госреестре (например, субъект хозяйствования не находится по месту регистрации). Недопустимо наличие налогового долга. Средняя заработная плата на предприятии обязана была превышать не менее чем в 2,5 раза, минимальную зарплату, установленную государством. Объемы операций, к которым применяется нулевая ставка, должны быть не меньше 40 процентов от общего объема поставок за последние 12 месяцев. «УКРАТЛАНТИК» вписалась во все нормативы.

«Быстрое возмещение НДС — одно из главных условий повышения инвестиционной привлекательности Украины, — заявил тогда главный бухгалтер компании Павел Безухов. — Поясню это на примере нашего предприятия. В прошлом году компания реализовала первый этап масштабного инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации завода по производству бытовых приборов в селе Усатово. Полученное автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость стало для французских акционеров Группы Атлантик дополнительным аргументом к продолжению сотрудничества с Украиной».

Однако прошло всего несколько лет — и документальные проверки налоговой при отсутствии автоматического режима возмещения НДС превратились в бич производителя климатической техники. С 2017 года налоговые органы требуют возврата каждого налога, несмотря на отрицательный баланс, игнорируют запросы на возврат НДС и терроризируют компанию бесконечными налоговыми проверками. Только с августа позапрошлого года их было девять — каждый раз после обращения компании за возвратом НДС. Большую часть из них юристы компании оспорили. В общей сложности производителю пришлось участвовать уже в одиннадцати налоговых разбирательствах в Одесском окружном админсуде. А это означает существенные затраты временных и денежных ресурсов на борьбу за свои прописанные в законе права — высокие судебные издержки и необходимость платить армии юристов высасывают финансы из компании.

В «УКРАТЛАНТИК» говорят о том, что одесские налоговики совершенно необоснованно выдвигают претензии: продажные цены компании на внутреннем рынке якобы ниже рыночных. Правда, доказательств у бюрократов нет — не смогли они предъявить их и в суде. У компании есть один-единственный дистрибьютор в Украине — ATLANTIC GEYSER, которая является совместным предприятием (42% принадлежит независимому местному партнеру). В его ведении продажи на внутреннем рынке, маркетинг и продвижение продуктов. И государственные органы не нашли оснований утверждать, что передаточные цены ниже рыночных.

С конца лета 2017 года государство накопило долгов перед «УКРАТЛАНТИК» на 51 200 000 гривен — такова сумма невозмещенного кредита по НДС. При этом 9 млн грн компания уже отстояла в судах и они не являются более оспариваемыми налоговиками, что, впрочем, не означает возврата долгов. Производитель климатической техники говорит о подрыве своего финансового положения.

Агрессию налоговиков компания попыталась остановить, обратившись к бизнес-омбудсмену, однако ее рекомендации налоговикам не нарушать букву закона в итоге остались без ответа.

В итоге бизнес-модель компании — представителя признанного европейского лидера по производству электроконвекторов и водонагревателей, оказалась под угрозой. Дошло до того, что руководство группы ATLANTIC задумалось о частичном или полном переносе производственных мощностей за пределы Украины.

Компания выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что планирует прекратить экспорт бойлеров и конвекторов и на 50% сократить штат предприятия в Одессе в связи с систематическим невозвратом Государственной фискальной службой Украины налога на добавленную стоимость (НДС).

«Если ситуация не будет решена в течение месяца, мы будем вынуждены сделать кардинальные шаги — остановить экспорт продукции и сократить более ста работающих», — сказал Филипп Букьо, директор «УКРАТЛАНТИК».

Компания напомнила, что в общей сложности она пережила уже девять налоговых проверок. Несколько инспекций были юридически необоснованными, впоследствии компания обжаловала их в суде. Сейчас «Укратлантик» привлечен к рассмотрению одиннадцати налоговых дел, рассматриваемых в Одесском окружном административном суде. Это приводит к тому, что дополнительные ресурсы направляются на борьбу с налоговыми органами, включая высокие расходы на многочисленные судебные процессы.

«Мы хотим донести нашу позицию до широкой общественности касательно неправомерного поведения налоговых органов в части погашения экспортных кредитов по НДС, — говорится в пресс-релизе. — Это влечет за собой серьезные финансовые риски для иностранных и особенно французских компаний, в частности ГА, инвестировавших в промышленность Украины для обеспечения внутреннего и экспортного рынков. Мы будем вынуждены прекратить экспортную деятельность, а следовательно, резко сократить свой оборот и количество рабочих мест».

Подобное поведение украинских налоговиков, очевидно, направлено на то, чтобы производители, инвестирующие в отечественную экономику сотни миллионов гривен, отправились искать себе более дружелюбно настроенные к бизнесу государства.

Если именно так украинская власть представляет себе решение повернуться лицом к бизнесу, то придется ее разочаровать. Подобный подход совершенно очевидно обернется еще большей стагнацией экономики и разочарованием европейских партнеров.