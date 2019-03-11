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Латвия завершила возведение 93-километрового участка забора с колючей проволокой на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне, сообщает 112 Украина со ссылкой на Diena.

Как сообщается, проект строительства, который предполагает возведение забора протяженностью 183,6 км, включает в себя, помимо непосредственно забора, строительство деревянных пешеходных дорожек, патрульных будок и водопропускных труб. Высота забора составляет 2,7 метра, общая стоимость строительства - 21,168 млн евро.

Уточняется, что по состоянию на 31 декабря 2018 года было обустроено 207 км пограничной полосы и построено 93 км забора. Полностью обустройство пограничной полосы планируют завершить в 2020 году.

Пограничники уточняют, что на участках, где уже был возведен забор, значительно снизилось количество нарушений. В связи с этим было принято решение о возведении ещё 100 км заграждений, что потребует дополнительных 5,6 млн евро. Правительство пока что эти средства не выделило.

Уточняется, что для борьбы с нелегальной миграцией планируется также возвести заграждение длиной в 135 км на границе с Беларусью.

 
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