На Волыни суд признал факты разжигания межконфессиональной розни в отношении религиозной общины УПЦ села Мызово и обязал полицию открыть уголовное дело.

Фото: УПЦ

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Мызово Старовыжевского района Волынской области обратился в полицию в связи с противоправными действиями ряда жителей села, направленными на разжигание религиозной розни, однако правоохранители отказались открыть дело. Об этом сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ.

7 марта Старовыжевский районный суд обязал Старовыжевское отделение полиции внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения правонарушений, которые Уголовным кодексом Украины рассматриваются, как «умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями <…> сопровождающиеся насилием, обманом или угрозами, совершенным должностным лицом», а также «незаконное препятствование осуществлению религиозного обряда, срыв или угроза срыва религиозного обряда».

19 февраля настоятель храма Анатолий Мацелик обратился в отделение нацполиции с заявлением о препятствовании проведению богослужений и незаконном блокировании храма местными жителями.

26 февраля из полиции поступило сообщение об отказе во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и возбуждении уголовного дела.

Настоятель храма обжаловал в суде незаконные действия начальника Старовыжевского отделения полиции об отказе во внесении сведений в ЕРДР.

В выводах адвоката по делу общины села Мызово Александра Романика говорится: «С 31 января 2019 года по настоящее время ряд граждан, грубо нарушая конституционные права верующих религиозной организации "Свято-Рождество Богородичная община Украинской Православной Церкви" села Мызово Старовыжевского района Волынской области на свободу вероисповедания, совершили умышленные противоправные действия, направленные на разжигание религиозной розни и ненависти, на унижение чести и достоинства, противоправно блокируют храм и препятствуют осуществлять в нем богослужения.

Суд удовлетворил жалобу общины и обязал уполномоченное лицо Старовыжевского отделения полиции Ратновского ОП ГУНП в Волынской области внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по фактам совершения правонарушений, предусмотренных ст.161 ч.2, ст.180 ч.1 Уголовного кодекса Украины».