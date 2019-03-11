На 72 году жизни скончался бывший посол Украины в США, депутат Верховной Рады II созыва Антон Бутейко. Об этом в Twitter сообщил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Несколько часов назад скончался Антон Денисович Бутейко. Светлый Человек. Выдающийся дипломат. Государственник. Патриот. Таких мало. Было бы много, уже давно жили бы в процветающей Украине. На его дипломатическом опыте будут учиться другие, если захотят войти в историю своей страны», - написал он.