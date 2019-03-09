Собор София Киевская должна быть местом встречи потомков Киевской Церкви, отметили в УГКЦ.

Богослужение Украинской греко-католической церкви в Софии Киевской, которое было запланировано на 7 апреля, не состоится. Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

Как отмечается в сообщении, 7 марта состоялась встреча главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

«Во время встречи предстоятелей церквей было сообщено о том, что Софийский собор будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. В связи с этим вынуждены констатировать, что богослужение нашей церкви 7 апреля в Святой Софии не состоится», – говорится в сообщении.

В УГКЦ отметили, что «желая молиться в этом храме, мы хотели засвидетельствовать наше церковное родство с нашими православными братьями».

«Это движение является движением ... к восстановлению единства некогда единой, а сейчас еще разделенной Киевской Церкви. Было отмечено, что наши церкви находятся только в начале этого совместного пути. ...Пока этого единства еще нет, ни одна из церквей-наследников этой церкви не может единолично занимать старинный собор Софии Киевской. Он скорее должен быть местом встречи потомков Киевской Церкви, быть призывом и надеждой на наше сочетание во Христе», – отметил Блаженнейший Святослав.

Ранее глава УГКЦ Святослав анонсировал проведение Божественной литургии в Софийском соборе в Киеве по случаю праздника Благовещения 7 апреля. Соответствующее разрешение было получено от Министерства культуры, в ведомстве которого находится собор Софии Киевской.

Напомним, Православная Церковь Украины отказалась принять в свой состав ликвидированный УГКЦ львовский приход, который заявил о своем желании присоединиться к новой церковной структуре.