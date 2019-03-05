Православная Церковь Украины отказалась принять в свой состав ликвидированный УГКЦ львовский приход, который заявил о своем желании присоединиться к новой церковной структуре. Группа верующих церкви Сретения Господня во Львове заявила о своем намерении перейти в ПЦУ 3 марта.

Фото: Zaxid.net

4 марта спикер УПЦ КП Евстратий Зоря заявил , что «синод» ПЦУ соответствующих решений не принимал, сообщает «Zaxid.net».

О переходе в ПЦУ сообщил 3 марта руководитель львовского прихода Игорь Барановский, а на следующий день один из прихожан, Александр Василюк, опубликовал видео собрания общины церкви, на котором глава Дрогобычско-Самборской епархии ПЦУ Иаков Макарчук пообщался с прихожанами о переходе в новосозданную церковную структуру и представил им клирика, который провел в церкви службу.

В свою очередь, Евстратий Зоря утверждает, что Иаков Макарчук, несмотря на присутствие на собрании, не принимал никакого решения о приеме прихода в ПЦУ. По словам спикера УПЦ КП, верующие неправильно поняли присутствие епископа.

«Наша Церковь находится во взаимодействии с УГКЦ и РКЦ. Мне известно, что митрополит Епифаний лично заверил, что в эту ситуацию наша церковь вмешиваться не будет. То есть несмотря на высказанное желание членов общины, которое для нас стало неожиданностью, учитывая все сопутствующие обстоятельства, в Православную Церковь Украины эта община не может быть принята», – заявил Зоря.

Львовская церковь Сретения Господня уже больше трех месяцев находится без настоятеля. Около 17 лет ее совместно использовали римо-католики и греко-католики. Между прихожанами постоянно происходили споры, и осенью 2018 года УГКЦ отозвала из храма своего священника, а в феврале 2019 года и вовсе ликвидировала приход. Часть прихожан перешла в соседние церкви, а часть осталась в ней и не пускает туда католиков. Именно эта группа и обратилась с просьбой о переходе в ПЦУ.