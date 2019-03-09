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Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Москву может сдержать расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

У Украины нет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны Российской Федерации в ближайшей перспективе, однако, сдержать ее может расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с директором по вопросам РФ и Евразии Фионой Хилл, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

По ее словам, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на ВМС Украины в Керченском проливе.

«Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию», - заявила она.

Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно и является «единственным путем, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий», считает Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый встретились с и.о. помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Вилбаргер и заместителем помощника Министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер.

На встрече обсуждались вопросы помощи Украине и консолидации международных усилий с целью противодействия российской агрессии.
ForUm

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