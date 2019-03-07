Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках руководителя одного из подразделений Северного офиса Государственной аудиторской службы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с подчиненным требовали деньги от предпринимателей столичного региона. За неправомерную выгоду злоумышленники обещали не вносить выявленные правонарушения к актам аудиторских проверок.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства должностными лицами пятидесяти тысяч гривен от представителя коммерческой структуры. Правоохранители задержали злоумышленников во время получения тридцати тысяч гривен - третьей части взятки.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Мероприятия по разоблачению противоправных действий должностных лиц Госаудитслужбы проводились совместно с прокуратурой города Киева.