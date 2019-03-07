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Суд отказал настоятелю храма Украинской Православной Церкви села Оленовка в удовлетворении иска к сельскому главе о захвате храма.

Фото: br.cn.court.gov.ua

6 марта Борзнянский районный суд Черниговской области рассмотрел дело о переходе общины села Оленовка в Православную Церковь Украины и отказался признать эти действия противозаконными. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Свое решение судьи мотивируют тем, что «исковые требования» настоятеля храма Александра Гладыша обращены к главе сельсовета Кривцу «как к физическому лицу», а суд пришел к выводу, что «в спорных правоотношениях Кривец выступал не как рядовой гражданин, а как должностное лицо органа местного самоуправления – председатель села Оленовка». Поэтому иск Александра Гладыша был подан к «ненадлежащему ответчику».

О решении суда тут же сообщил на своей странице в Фейсбук  представитель ВО «Свобода» Владимир Брюховецкий, назвав его «очередной победой».

Как сообщалось, 16 января представители ВО «Свобода» и «С14» силой захватили храм УПЦ и провели в нем литургию ПЦУ. Настоятель храма Александр Гладыш обратился в суд для «прекращения действия, которое нарушает закон» о «переводе» религиозной общины села Оленовка в ПЦУ.
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