также в разделеОбщество
Суд арестовал директора «Спецтехноэкспорта» 8
Украинским школьникам больше не будут выдавать аттестаты 17
Победителями конкурса в Верховный суд стали 16 «недобросовестных» кандидатов 32
6 марта. Картина дня 30
ВСУ вводят новую систему подготовки личного состава 27
В Украине обнаружили опасные презервативы 41
Епифаний назначил себе заместителей по внешним связям 41
У Путина объяснили, почему не отправляют «гумконвои» на Донбасс 75
Девушкам разрешат учиться в военных лицеях 17
СНБО поручил Кабмину усилить контроль за деятельностью «Укроборонпрома» 21
Турецкие ударные беспилотники уже прибыли в Украину 30
На Сумщине задержали россиянина за распространение антиукраинских «открыток» 33
Еще один аэропорт мира начал писать Kyiv вместо Kiev 23
Порошенко о хищениях в оборонке: Виновных не спасут связи 41
Зашедшие в Одессу корабли турецких ВМС могут посетить все желающие 40
Президент инициировал международный аудит «Укроборонпрома» 50
Гендиректор «Укроборонпрома» не собирается уходить в отставку 25
Холодницкий отреагировал на слова посла США о его увольнении 131

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан за получение взятки в 8 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Прокурорами ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУБКОП СБУ задержан с поличным заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины)», – написала она.

По словам Сарган, это лицо, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовало и получило от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов США за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги