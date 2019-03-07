Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан за получение взятки в 8 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Прокурорами ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУБКОП СБУ задержан с поличным заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины)», – написала она.

По словам Сарган, это лицо, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовало и получило от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов США за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей.