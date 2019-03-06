Если вы хотите обустроить свою кухню оригинальной мебелью, рекомендуем рассмотреть вариант с покупкой барных стульев. Эти модели визуально привлекательные. Их оценят потребители, для которых важен красивый интерьер. Барные стулья в большинстве своем миниатюрные. Они визуально увеличивают пространство – крайне полезная особенность для владельцев малогабаритных помещений. При этом стулья такого типа стоят относительно небольших денег. Предлагаем вам рассмотреть десятку моделей, которые станут отличным приобретением для вашего дома.

Список лучших

· HY 356-A низкий. Недорогой вариант, представленный в четырех цветовых вариациях. Основу составляет хромированный прочный металл. Обивка изготовлена из кожзама. Модель универсальна. Благодаря регулировке высоты ее можно адаптировать под любой стол. Также кресло вращается на 360 градусов.

· SWAN LITE. Большое кресло с высокими подлокотниками. Гарантирован комфорт при длительном сидении, так как хорошо поддерживается поясница и руки. Основа сделана из хромированной стали. Обивка – из шерстяной ткани. Приятные тактильные ощущения гарантированы. Цену на этот барный стул от «Фешемебельный», как и на другие можно узнать перейдя по ссылке.

· VIRGINIA. Элегантное кресло на регулируемой опоре. Изготовлено из хромированной стали, которая выглядит элегантно, по-современному. Сиденье изготовлено из фанеры, обивка – из тканевого кожзама. Отличительной чертой является проем сзади. Благодаря ему даже в жаркий день вы не будете ощущать дискомфорт после длительного сидения.

· ASHTON. Роскошное сочетание металла и кожи. Модель похожа на классический стул, но с длинными ножками. Имеется хромированная подножка.

· HELLO 1S. Для любителей оригинального. Это широкое, просторное кресло, которое ещё и выполняет функцию полноценного элемента декора. Для его изготовления используется целый комплекс материалов: пенополиуретан, дерево, кожа и экокожа. Имеется регулировка высоты.

· NINE INDIVIDUAL. Еще один оригинальный представитель в этом рейтинге. Каркас изготовлен из стальной трубы, сидение – из фанеры. Мебель выполнена в минималистичном стиле. Отлично будет смотреться на небольшой кухне, так как не «перегружает» помещение.

· ХОКЕР. Стул, изготовленный в форме песочных часов. Имеет плетеное сидение. Для изготовления модели используется комбинация искусственного ротанга и алюминия.

· TOLIX. Привлекательное сочетание крашеной стали и дерева. Стул имеет спинку, которая откручивается. Отличное решение для кухни в стиле лофт.

· АНРИ. Барный табурет, изготовленный в «геометрическом» дизайне. Каркас сделан из металла, а сиденье – из дерева. Есть две вариации: белый и черный цвет.

· HEEL H-75. Модель, произведенная из прозрачного пластика. Визуально увеличивает помещение и придает ему оригинального внешнего вида. Спинка и подлокотники отсутствуют.

Каждый из вышеперечисленных стульев вы можете приобрести в интернет-магазине «Фешемебельный».