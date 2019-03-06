Ичнянский молочноконсервный комбинат к Международному женскому дню выпустил партию сгущенного молока с портретами жен известных деятелей на банках. Об этом сообщается на странице ИМКК в Facebook.

«Готовясь к 8 марта, мы обратили внимание на тех, о ком редко пишут, восхищаясь примерами их выдающихся мужей. Поэтому, давайте вспомним истории жизни Веры Коцюбинской, Ярославы Бандеры, Александры Скоропадской и будем всегда помнить о том, что все украинцы, независимо от пола, - это огромная сила!» - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что эта партия – подарочная и в общую продажу не выйдет. Она выпущена с целью популяризации «невероятных украинских женщин».

Стоит отметить, что в комментариях под постом разгорелись нешуточные споры.