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Ичнянский молочноконсервный комбинат к Международному женскому дню выпустил партию сгущенного молока с портретами жен известных деятелей на банках. Об этом сообщается на странице ИМКК в Facebook.

«Готовясь к 8 марта, мы обратили внимание на тех, о ком редко пишут, восхищаясь примерами их выдающихся мужей. Поэтому, давайте вспомним истории жизни Веры Коцюбинской, Ярославы Бандеры, Александры Скоропадской и будем всегда помнить о том, что все украинцы, независимо от пола, - это огромная сила!» - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что эта партия – подарочная и в общую продажу не выйдет. Она выпущена с целью популяризации «невероятных украинских женщин». 

Стоит отметить, что в комментариях под постом разгорелись нешуточные споры.

 
ForUm

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