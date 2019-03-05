«Научно-производственный комплекс «Искра», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», ожидает в этом году запустить совместное с французской компанией Thales производство средств радиоэлектронной борьбы, а также с еще одной зарубежной компанией будет создавать новый образец многофункциональной станции. Об этом на пресс-конференции заявил директор «Научно-производственный комплекс «Искра» Юрий Пащенко, сообщает УНИАН.

«Искра» является самым большим предприятием в Украине по разработке и производству радиолокационных станций разного назначения. «Искра» работает уже 60 лет и ее продукция служит в 50 странах мира, и сегодня «Искра» восстанавливает свое место на рынке за счет новых образцов вооружения. В этом году мы освоили новое направление – контрбатарейные радары. Сейчас идут госиспытания и полным ходом идет подготовка к серийному производству. Также с нами сотрудничает в отрасли средств радиоэлектронной борьбы французская компания Thales. Мы ожидаем, что в этом году мы будем иметь совместное производство современных образцов, которые по своим тактико-техническими характеристикам превышают многие существующие», - сказал он.

Пащенко отметил, что наладить работу по разработке средств радиоэлектронной борьбы удалось благодаря конструкторам с предприятия «Топаз». «Мы освоили новое направление – средства радиоэлектронной борьбы. Для этого мы взяли на работу конструкторов, который приехали с оккупированной территории, с предприятия «Топаз». Обеспечили их жильем и достойной зарплатой», - подчеркнул он.



Также, Пащенко сообщил, что предприятие «Искра» наладило сотрудничество с еще одной зарубежной компанией по контрбатарейным радарам. «По контрбатарейным радарам у нас есть сотрудничество с мировым гигантом, объёмы продаж военной техники которого превышает в четыре раза все объемы украинской военной промышленности. Вчера провели заседание. Наш аванпроект, который мы предложили для разработки, они приняли. Поэтому будем вместе создавать новый образец контрбатарейного средства и обзорной радиолокационной станции. Так называемой многофункциональной станции», - отметил он.

Кроме этого, Пащенко сообщил, что предприятие «Искра» в 2018 году нарастило объем производства в 1,7 раза. «За последние четыре года мы увеличили объем поставок в Вооруженные силы в 5-7 раз по разным направлениям», - подчеркнул он.

Казенное предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра» объединяет в себе конструкторское бюро и электромашиностроительный завод. Это предприятие специализируется на разработке и изготовлении современных радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы. С 2011 года входит в концерн «Укроборонпром».