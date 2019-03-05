В рамках ежегодного проекта Запорожской епархии УПЦ «Любовь милосердствует» в воскресенье, 3 марта, в Запорожье состоялся благотворительный концерт, все средства от которого будут направлены в помощь тяжелобольным детям.

Фото: УПЦ

В концерте приняли участие творческие коллективы города Запорожья, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

«Участники концерта представили зрителям все: от чудесного исполнения классической музыки в исполнении симфонического оркестра и классической хореографии до композиций любимых всеми современных исполнителей. В программе концерта приняли участие как молодые исполнители, так и известные творческие коллективы Запорожья. Много неравнодушных запорожцев пришли в этот день во дворец Металлургов и в зале не было свободных мест», - рассказали организаторы акции.

Традиционно перед началом концерта в фойе ДК прошла акция «Дети – детям», во время которой воспитанники запорожских воскресных школ, Православного детского дома «Надежда» Запорожской епархии и домов творчества представили покупателям свои поделки. Вырученные средства дети также пожертвовали в фонд благотворительного проекта.