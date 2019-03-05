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Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману не понравилось, что на совещании присутствующие отвлекались на телефоны и он пообещал назначить министрам принудительный курс лечения зависимости от соцсетей. Об этом он заявил на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, сообщает 112 Украина.

Гройсман пошутил, что за такое решение ему еще спасибо скажут.

«Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону, и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей. Ибо если мы говорим, мы говорим о серьезных вещах. Спасибо вам за это понимание, а то такое впечатление, что мы вас теряем и некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены мне тоже скажут спасибо, что я вас возвращаю к реальности. По крайней мере некоторых», - заявил Гройсман.
ForUm

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