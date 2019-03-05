Комитет по вопросам транспорта Европарламента на заседании в понедельник, 4 марта, одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года. За такое решение отдали голоса 23 депутата, 11 проголосовали против, сообщает DW.

Европарламент должен проголосовать за этот вопрос в ближайшие недели. В сфере транспорта еще остаются несколько неурегулированных вопросов перевода часов. Следующая встреча министров транспорта стран ЕС по этому поводу запланирована на июнь. За решение об отмене перевода часов еще должны проголосовать и страны-члены ЕС.

«Нам нужна долгосрочная стратегия и общеевропейский гармонизированный подход, поскольку внутреннем рынке и транспортном секторе потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к изменениям», - заявил депутат от Социал-демократической партии Германии Измаил Ертуг.