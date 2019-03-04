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В воскресенье, 3 марта, сторонники перехода в Православную Церковь Украины захватили Свято-Троицкий храм Украинской Православной Церкви в селе Лобачовка на Волыни.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, на месте находился благочинный протоиерей Дмитрий Петрущак. 

«По словам отца Дмитрия, он утром отслужил службу для своей общины и отправился в Лобачовку, поскольку знал, что в общине пытаются осуществить раскол, чтобы захватить местный храм. Вместе с ним верующих УПЦ и их настоятеля протоиерея Михаила Яворского поддержали еще несколько священнослужителей. Благочинный пояснил, что после Литургии отец Михаил служил еще акафист, потом заказанную на час панихиду, то есть община в этот день надолго задержалась в храме», - рассказали в пресс-службе епархии.

Кроме того, в УПЦ опровергают сообщения в СМИ о том, что священники с прихожанами закрылись в храме. 

«На самом деле, к сожалению, в храме в этот день действительно продолжалась чехарда, потому активисты хотели попасть в алтарь».

В УПЦ сообщают, на данный момент в Лобачовке переход в ПЦУ активно поддерживают 160 человек, а 120 жителей остаются в общине УПЦ.

«Двух третей голосов, необходимых для перевода, здесь нет», - сообщили в епрахии. 

Сообщается также, что протокол о «переходе» в ПЦУ общины села Лобачовка заверили печатью местного сельского совета.
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