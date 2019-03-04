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В селе Рясское Машевского района Полтавской области в результате падения с трактора погиб 8-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба облполиции, трагедия произошла 3 марта.

Предварительно известно, что ребенок выпал из трактора, которым управлял 28-летний водитель.

В результате падения с транспортного средства, во время его движения, ребенок получил смертельную травму.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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