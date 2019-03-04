Суд оправдал и признал бывшего начальника 6-го департамента (оперативно-технический департамент) Службы внешней разведки, генерал-майора Владимира Слоненко невиновным в дезертирстве

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Слоненко – уроженец Луганска и, по данным СМИ, приходится племянником бывшему главе Службы внешней разведки Григорию Илляшову и якобы под его руководством осуществлял прослушивание активистов Евромайдана и политиков во время акций протеста.

С июня 2012 года он проходил службу в СВР, но после Евромайдана 10 марта 2014 года был переведен в распоряжение председателя Службы, а затем – в распоряжение директора 6-го департамента.

Из своего служебного кабинета в здании по ул. Нагорной (Шевченковский район Киева) Слоненко был выселен и переведен в цокольное помещение на объекте «Белогородка» (19-й километр Житомирского шоссе в Киевской области).

По версии обвинения, на новое место службы генерал-майор умышленно не прибил, а значит, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса.

В июле 2016 года он был уволен со службы в запас.

Слоненко в суде отрицал факт дезертирства и заявил, что хочет служить и неоднократно просил руководство назначить его на должность.

Он уверяет, что периодически являлся в свои кабинеты на ул. Нагорная и в «Белогородке», а также посещал конспиративные квартиры.

При этом генерал-майор подтверждает, что не работал в выделенном ему кабинете в «Белогородке», так как этот кабинет является подсобным помещением в подвале, заваленным старыми вещами и станками.

По мнению Слоненко, новое руководство Службы внешней разведки специально создало все условия, чтоб сделать невозможным его пребывание на службе.

Суд стал на сторону обвиняемого, отметив, что тот действительно несколько раз посещал место службы и неоднократно просил руководство СВР назначить его на должность.

«Именно такие обстоятельства, как образование подсудимого, его воинское звание, опыт военной службы, социальный статус, состояние психического здоровья, то, что он не уехал из страны, не уехал за линию разграничения, будучи уроженцем Луганска, не передал врагам никакой секретной информации, носителем которой он как генерал СВР Украины был, не перешел на сторону врага, не трудоустроился после вывода в распоряжение, по убеждению суда, свидетельствуют о желании обвиняемого проходить дальше военную службу», - сказано в приговоре суда.

Суд также отметил, что Слоненко не скрывался от следствия, не находился в розыске и проживал в квартире в Киеве, подаренной ему в 2013 году Фондом содействия ветеранам Службы внешней разведки.

Напомним, в декабре 2014 года заместитель генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о задержании генерал-майора Службы внешней разведки по подозрению в дезертирстве.