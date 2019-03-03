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В Одессе в ночь на воскресенье, 3 марта, на телеведущего, журналиста Думской ТВ Александра Новицкого было совершено нападение. Об этом пишет Думская.

Отмечается, что около 00:30 Новицкий помогал своей жене парковать машину во дворе дома на улице Левитана.

«В этот момент к нему подошел мужчина и сказал: «Я буду тебя убивать и кончать». Затем незнакомец полез в драку», - пишет СМИ.

Журналист применил средства самообороны - газовый баллончик и травматический пистолет.

В результате инцидента оба мужчины получили ранения разной степени тяжести. Журналиста доставили в больницу, где он несколько часов находился в состоянии шока.

Нападавшего задержали и отправили в областную больницу.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области сообщили, что сведения по данному инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«Во время разгрузки машины к журналисту и его жене подошел неизвестный и стал угрожать. Журналист предупредил его, что применит травматический пистолет, но на нападавшего это не подействовало. В результате применения средств самообороны нападавший получил повреждения бедра. Оба были доставлены в больницу», - рассказали в полиции.

По данным полиции, нападавший был сильно пьян, объяснить свои действия он не может.
ForUm

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