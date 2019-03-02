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Константинополь отказал предстоятелям трех православных церквей в созыве собрания для обсуждения предоставления Томоса Православной церкви Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей отказал патриарху Антиохийскому Иоанну Х, в просьбе о всеправославном обсуждении предоставления автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Сerkvarium.

Отмечается, что епископ Антиохийской православной церкви Иоанн Х, который возглавляет церковь в Сирии, "считается одним из наиболее зависимых от России иерархов". Он направил Варфоломею письмо с такой просьбой.

Также с аналогичным вопросом к Константинополю обращались другие автокефальные Церкви, которые, как считается, находятся в сфере влияния Москвы - Польская и Чешская.

Варфоломей ответил на требование Иоанна в письме. В нем говорится, что проводить собрание православных церквей по вопросу ПЦУ бесполезно.

К слову, патриарх Варфоломей заявил, что Патриарха Киевского нет и никогда не было.

Также патриарх в письме напоминает о том, что Антиохийская церковь, а также Русская, Болгарская и Грузинская проигнорировали Всеправославный собор на Крите в 2016 году, что лишает эти церкви морального права требовать всеправославных обсуждений.

"Мы Вас информируем, что после того, когда четыре Православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом", - говорится в письменном ответе Варфоломея.

Патриарх также подчеркнул, что причиной предоставления Томоса ПЦУ было стремление объединить украинских православных.

"Великая Святая церковь Христова, взирая к любви и самопожертвовании, без своего интереса или давления, с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола среди миллионов верующих, пребывавших вне канонической церкви несправедливо, следуя церковной традиции и канонам, наградила автокефалией церковь Украины", - отмечено в письме Вселенского патриарха.

Идею обсуждения статуса ПЦУ на всеправославном уровне Варфоломей считает утопической еще и потому, что такое собрание предусматривает участие представителей самой украинской церкви, а этого не признает Москва.

Напомним, 5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. А уже на следующий день, 6 января, Варфоломей официально вручил Томос первому предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
ForUm

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