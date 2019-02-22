По убеждению Вселенского Патриарха, до появления ПЦУ большинство украинцев находились вне Церкви. И это расстраивало Константинопольский Патриархат.

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История доказывает, что украинцы, начиная с 1325 года, когда штаб-квартира киевского митрополита была навсегда перенесена в Москву, предпринимали неоднократные попытки получить независимость от церковного руководства Московского Патриархата, и именно сейчас для Украины пришло «Божие время». Об этом Константинопольский Патриарх Варфоломей рассказал в интервью сербскому изданию «Политика».

«Мы дали разрешение Московскому Патриарху принять киевского митрополита, но с конкретными условиями, которые российская сторона не выполнила», – сообщил Константинопольский патриарх.

«Что касается вопроса о том, поможет ли в конечном итоге дарованная автокефалия теме единства, мы убеждены, что ее предоставление было необходимым условием, – сказал Вселенский Патриарх. – До недавнего времени большинство украинцев находились вне Церкви, что нас расстраивало. Поэтому мы приложили немало усилий, чтобы излечить эту проблему».

Он признал, что ранее действительно заявлял он невмешательстве Константинополя в церковные проблемы Украины, поскольку это внутренняя проблема Русской Церкви. Однако теперь, по мнению главы Фанара, обстоятельства стали совсем другими.

Относительно того, что после предоставления автокефалии ПЦУ лидер УПЦ КП Филарет Денисенко продолжает называть себя Патриархом, глава Фанара сообщил, что «Киевского Патриарха не существует и никогда не существовало» и Константинополь по-прежнему воспринимает Филарета, как бывшего митрополита Киевского.

Впрочем, Фанар не особо обеспокоен заявлениями Филарета: «Мы не хотим сейчас вмешиваться во внутренние дела украинской Церкви, если на то не будет запроса. <...> Филарет – это не вся Украина».