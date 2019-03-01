Прокурор Закарпатской области сообщил депутату Береговского районного совета VII созыва подозрение в предоставлении представителям организаций иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, то есть совершении государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Речь идет о том, что он организовал участие так называемой «сборной Закарпатья» по футболу в чемпионате Европы, который проходил в начале июня 2018 под эгидой международной футбольной федерации непризнанных территорий и национальных меньшинств.

Так, подозреваемый осуществил подбор игроков из выходцев Закарпатья, которые длительное время представляли разные футбольные клубы на территории Венгрии.

Кроме того, депутат изготовил и предоставил форму, в которой выступали на чемпионате игроки этой сборной (с комбинированным логотипом из герба и флага Закарпатской области и с государственной венгерской символикой), что фактически однозначно указывает на трактовку территории Закарпатской области как части Венгрии.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются дальнейшие следственные и процессуальные действия, которые осуществляют следователи СО УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством региональной прокуратуры.

Напомним, в июне 2018 футбольная команда из Закарпатья участвовала в так называемом чемпионате мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий».

Куратором команды на «сепаратистском» турнире был депутат Береговского райсовета Тиберий Фееш.

В ноябре он сложил мандат.