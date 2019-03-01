Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили противоправный механизм, связанный с вымогательством неправомерной выгоды в особо крупных размерах, организованный должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники Минприроды при посредничестве служащих ГП «Центр охраны окружающей среды», входящего в сферу управления Киевской облгосадминистрации, организовали систематическое получение неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования.

Злоумышленники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, не имеющих реальных производственных мощностей для их утилизации.

Правоохранители установили, что из-за противоправной выдачи лицензий на обращение с опасными отходами объектов критической инфраструктуры, утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах или вообще не осуществлялась. По заключению экспертов, неквалифицированное обращение с отходами предприятий нефте-газовой, химической, металлургической отраслей создавало предпосылки к причинению значительного ущерба окружающей среде, жизни и здоровью населения и возникновения чрезвычайных событий техногенных характера.

В ходе санкционированных следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела, личных транспортных средствах и банковском учреждении правоохранители обнаружили документацию, носители, деньги в особо крупных размерах, указывающие на причастность к незаконным сделкам должностных лиц министерства. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам дела. Продолжаются следственные действия.