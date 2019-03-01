Кабинет Министров дополнительно выделил 10 млн грн на достройку нового корпуса Национального университета «Острожская академия». Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время общения со студентами и преподавателями академии, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Строительство корпуса было заморожено с середины девяностых. И последние два года при поддержке правительства активно восстановлено снова.

В 2017 году выделили на достройку 15 млн грн, в 2018 году – уже 60 млн.

«А сейчас выделяем еще 10 млн грн», - добавил премьер-министр.