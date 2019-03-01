также в разделеЭкономика
В Украину едет техмиссия МВФ 5
Работодатели задолжали украинцам 2,6 миллиарда 8
Суд в Гааге признал незаконной экспроприацию активов «Нафтогаза» в Крыму 26
В Украине стартовала монетизация субсидий 63
Долги украинцев за коммуналку вросли до 62 миллиардов 42
Суд отменил постановление Кабмина о снижении норм потребления газа 63
Укрзализныця подсчитала, что ей нужно $6 миллиардов инвестиций 38
Кабмин пока не принимал решений по контракту с руководством «Нафтогаза» 23
«Нафтогаз» начал взыскание долгов с «Газпрома» в новых странах 657
НБУ планирует снизить предельную сумму наличных расчетов 109
Пенсионеры получат две дополнительные выплаты в марте и апреле 351
Госбюджет в январе сведен с дефицитом 12 миллиардов 26
Насалик: Белорусский уголь точно не с «ЛДНР» 140
Гройсман назвал условия снижения цены на газ 128
Медведчук: Для сохранения ГТС Украины нужен трехсторонний газовый консорциум 101
Украина увеличила импорт агропродукции на 17% 38
Украина сократила запасы газа на 42% 45
Украинцы растаможили более 218 тысяч «евроблях» 59

Кабинет Министров дополнительно выделил 10 млн грн на достройку нового корпуса Национального университета «Острожская академия». Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время общения со студентами и преподавателями академии, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Строительство корпуса было заморожено с середины девяностых. И последние два года при поддержке правительства активно восстановлено снова.

В 2017 году выделили на достройку 15 млн грн, в 2018 году – уже 60 млн.

«А сейчас выделяем еще 10 млн грн», - добавил премьер-министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги