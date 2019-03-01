Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание единой валюты «общего рубля» между Российской Федерацией и Белоруссией.

Об этом Лукашенко сказал в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ, сообщает Интерфакс.

«Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер?» - сказал Лукашенко.

По его словам, «это будет не российский или белорусский рубль, это будет общий рубль, если он будет».

Лукашенко считает, что ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты является проблема эмиссионного центра.

«И главное - эмиссионный центр. Он (Путин) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», - передал Лукашенко свой диалог с Путиным.

Напомним, в декабре 2018 президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.

Позже он заявил, что Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран.