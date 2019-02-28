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Текст молитвы на принятие лекарства и иного врачевания утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви на заседании 26 февраля.

Фото: Фома

В ходе заседания, Синод заслушал рапорт митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о подготовке богослужебной комиссией Московской епархии молитвы «перед принятием лекарства» и утвердил ее текст (журнал №12), сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на «Патриархия.ru».

Текст молитвы на принятие лекарства и иного врачевания

Господи, Боже наш, создавый врача и различная врачевания, якоже рече Писание, во еже недуги исцеляти и болезни облегчати даровавый! Призри милостивно на мя, грешнаго, прости беззакония моя и грехи, исцели душу мою, телу же подаждь здравие врачеванием сим, да, восприим милосердную помощь Твою, послужу Тебе со всяким благодарением. Яко Ты еси Источник исцелений, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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