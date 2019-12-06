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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в резиденции Предстоятеля УПЦ началось последнее в этом году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Перед работой Священного Синода архиереи помолились за Божественной литургией в домовом храме резиденции Предстоятеля.

Заседание возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. 

Во время работы заседания Священного Синода УПЦ будут рассматриваться текущие вопросы жизни Церкви, а также заслушаны отчеты Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось, предыдущее заседание состоялось 28 июля.
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