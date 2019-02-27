Запорожский митрополит Украинской Православной Церкви Лука (Коваленко) напомнил бывшему Винницкому архиерею Симеону (Шостацкому), который перешел в Православную Церковь Украины, смысл притчи о блудном сыне. Владыка Лука обратился к экс-митрополиту УПЦ в период, когда православные готовятся к Великому посту и вспоминают евангельскую притчу о блудном сыне.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Текст обращения был опубликован на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ.

«В это время подготовительного периода к спасительным дням Святой Четыредесятницы, когда основные темы и тексты совершаемых в Церкви богослужений напоминают нам об отречении, исхождении и возвращении блудного сына в дом своего милосердного отца, мы с горечью вспоминаем и о Вашем уходе в «далекую страну», в которой в самое короткое время можно истратить то благодатное наследие, которое Вы обрели в Доме Отчем. Младший сын евангельской притчи вычеркнул из своей жизни собственного родителя, потребовав при его жизни полагающуюся от него часть имущества. Потребовал с надеждой получить «свободу» для реализации тех приоритетов и смыслов, которые по своему содержанию оказались беднее и ниже, чем те отношения, которые были у него в доме отца своего. Свободолюбивый сын, к сожалению, провел время в удалении от дома, живя распутно, блудно, или если следовать буквально греческому тексту Евангелия от Луки (Лк. 15:13), — «асотос», т.е. неспасительно. И после того, как всё истратил, стал крайне нуждаться. Конечно, в этих тратах и разорении ему «помогли»», - написал митрополит Лука.

Он напомнил экс-митрополиту УПЦ, что «не только блудницы, но и появившиеся новые «друзья», являющиеся образами тех людей, которые, заманив возможностями жизни, свободной от прежних высоких авторитетов, способствуют крайнему обнищанию сыновней души».

Митрополит Лука сообщил митрополиту ПЦУ о том, что его ждут в «отчем доме» - УПЦ.

«Всё это я повторяю не потому, что сомневаюсь в Вашем знакомстве с этим евангельским сюжетом, но с целью призвать Вас к покаянию в том неспасительном выборе, который Вы сделали, оставив Дом Отчий и попав в окружении «новых друзей». В родительском доме Церкви Христовой Вас всегда ждет Отец. Вас всегда ждет наш Отец – Предстоятель канонической Украинской Православной Церкви — Блаженнейший Митрополит Онуфрий, зримо являющий собой ту любовь и всепрощение, которое есть у Отца Небесного. Вашего возвращения ждут и слуги дома – Ваши сослужители, готовые встретить Вас с упитанным тельцом щедрот родного дома», - написал архиерей УПЦ.

Владыка Лука заверил, что «никто не поведет себя раздражительно, как повел себя уверенный в своей праведности старший брат этой притчи, не готовый видеть в вернувшемся грешнике своего брата».