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В селе Андрияшевка Роменского района Сумской области верующие УПЦ просят защитить общину от захвата ее храма сторонниками ПЦУ.

Фото: УПЦ

Религиозная община в честь Архистратига Михаила в селе Андрияшевка Роменского района Сумской области сообщила о незаконном переводе активистами и поселковым головой храма Украинской Православной Церкви в ПЦУ, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Решение о том, что религиозная община остается в лоне канонической УПЦ во главе с ее Предстоятелем – Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, было принято на общеприходском собрании в церкви», – рассказал секретарь Роменско-Буринской епархии протоиерей Андрей Мандзюк.

Однако уже через несколько дней – 23 февраля, поселковый председатель и местные депутаты инициировали собрание территориальной общины села.

«С третьей попытки им удалось собрать людей, – уточняет протоиерей Андрей. – Они организовали в селе концерт, после которого объявили, что надо остаться и обсудить несколько вопросов, поставив на повестку дня переход в ПЦУ». 
По словам настоятеля храма архимандрита Филарета (Прозеба), на этом собрании не было членов религиозной общины за исключением одной женщины, которая воздержалась при голосовании в церкви, а на собрании в клубе проголосовала за переход в ПЦУ.

Настоятель храма и юрист пытались объяснить присутствующим, что церковные вопросы, в соответствии с законодательством Украины, решает исключительно религиозная община, а не территориальная, но дискуссия закончилась, после довольно агрессивных реплик присутствующих оппонентов.

«Пока храм УПЦ удалось уберечь от захвата. Но в СМИ уже появилась информация, что якобы наша община перешла в ПЦУ. В село приехали представители УПЦ КП и другие активисты, задача которых – забрать храм», – говорит протоиерей Андрей Мандзюк.

В настоящее время в церкви установлено круглосуточное дежурство, верующие читают неусыпаемую Псалтирь.
ForUm

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