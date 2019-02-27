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В среду, 27 февраля, в Киеве в очередной раз загорелось здание, которое расположено возле кинотеатра «Киевская Русь». Огонь вспыхнул в заброшенном доме по адресу улица Сечевых Стрельцов, 91. Это третий пожар в здании за эту неделю, сообщает Информатор

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило на линии экстренных служб около 08:25. По состоянию на 9:30 огонь продолжают тушить. На месте работают 9 автомобилей ГосЧС, в том числе автовышка. Площадь возгорания — 250 квадратных метров. Его пытаюся ликвидировать около 40 человек личного состава.

Стоит сказать, что здание полыхает уже не первый раз. Огонь в нем гасили первый раз за неделю 24 и 25 февраля. Тогда спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не позволить огню распространится на большие площади. Предположительно, пожары могли устроить бездомные, которые используют помещение как жилье.

Пожарные работают на первом, втором этажах, а также на крыше здания. Работу спасателям ГосЧС усложнило то, что доступ к чердаку заброшки оказался перекрыт.  Также на месте происшествия пожарные развернули штаб по ликвидации, около здания дежурят патрульные полицейские и медики скорой помощи.

Напомним, 24 февраля в 18:00 здание загорелось впервые за эту неделю. Тогда пожар удалось ликвидировать в течение часа. Следующий раз здание загорелось 25 февраля. 25 февраля второй раз за сутки горело старинное заброшенное здание на улице Сечевых Стрельцов, 91. Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 12:20.

 
ForUm

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