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Представители Винницкой ОГА пообещали рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский УПЦ Агапит (Бевцик), архиепископ Винницкий и Барский УПЦ Варсонофий (Столяр) и викарий Тульчинской епархии УПЦ епископ Ладыжинский Сергий (Аницой) встретились с председателем Винницкой ОГА Валерием Коровием и начальником управления по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации Игорем Салецким, сообщил сайт Винницкой епархии УПЦ.

Участники встречи обсудили ситуацию, которая сложилась в области в связи с созданием ПЦУ. Архиереи УПЦ рассказали представителям местной власти о конкретных случаях нарушения законодательства Украины – о действиях запрещенного в служении в УПЦ за «уклонение в раскол» митрополита Симеона (Шостацкого) и его клириков, которые вмешиваются в жизнь религиозных общин УПЦ, об агрессии со стороны активистов ПЦУ в адрес верующих и духовенства и о многочисленных случаях «церковного рейдерства», в которых принимали участие и представители местных органов власти.

Председатель ОГА сообщил, что знает о случаях незаконного захвата храмов УПЦ на территории Виннницкой области. Он подчеркнул, что придерживается конституционного принципа невмешательства в процесс добровольного перехода религиозных общин УПЦ в новосозданную ПЦУ и пообещал рассмотреть те случаи нарушения прав и свобод верующих, о которых узнал в ходе встречи.

Начальник управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА Игорь Салецкий посоветовал представителям Церкви обращаться с исками в суд, если противозаконные действия в отношении верующих и имущества УПЦ и дальше будут иметь место на территории области.

Участники беседы обсудили пути решения также ряда других важных проблем.
ForUm

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