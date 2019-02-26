Десятую ежегодную студенческую конференцию КДАиС приурочили к 240-летию со дня рождения выдающегося православного иерарха святителя Филарета (Амфитеатрова).

Фото: УПЦ

26 марта начнет свою работу Десятая ежегодная студенческая конференция «Студенческая наука в духовной школе», сообщает официальный сайт УПЦ.

Мероприятие будет проходить в стенах Киевской духовной академии, заявки в оргкомитет конференции и темы докладов необходимо подать до 1 марта 2019 года.

Студенты духовных и светских ВУЗов смогут принять участие в работе 4 секций – библейской, богословской, исторической и церковно-практической.

Направления работы библейской секции – «Актуальные проблемы современной библеистики»; «История текста Славянской Библии»; «Отечественная традиция изучения Библии»; «Украинские переводы Святого Письма: история и современность».

Участники богословской секции будут говорить о богословском осмыслении актуальных проблем современности, богословском наследии новомучеников и исповедников XX ст. и научно-богословском наследии преподавателей КДА.

В ходе работы исторической секции конференции прозвучат доклады об истории духовных школ, о православных подвижниках благочестия XIX-XX ст., о подвиге новомучеников и исповедников XX ст, о церковном краеведении и истории Православной Церкви в Украине в XX столетии.

Работу церковно-практической секции посвятят актуальным проблемам современного церковного проповедничества, развитию церковного законодательства, истории и богословию церковных Таинств, христианским традициям отечественной педагогики.

X ежегодную студенческую конференцию приурочили к 240-летию со дня рождения митрополита Киевского и Галицкого Филарета (Амфитеатрова). Святитель Филарет занимал Киевскую кафедру в 1837-57 гг. Его считали святым еще при жизни. Святитель Филарет оказал большое влияние на историю Киевской духовной академии и Киево-Печерской лавры.