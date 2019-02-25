также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий: Пост и молитва - это два крыла, с помощью которых человек взлетает к Богу 5
Волынский митрополит УПЦ поддержал насельников Низкиницкого монастыря, который хотели перевести в ПЦУ 14
В Беларуси отмечают 180-летие Полоцкого Собора, вернувшего в Православную Церковь более 1,6 млн униатов 11
Русская Церковь будет развивать социальное служение в Европе 19
В РПЦ поблагодарили Болгарского Патриарха Неофита за поддержку православия в Украине 12
На Винниччине образовано новое православное монашеское сестричество 16
В Одесской области представители ПЦУ срезали замки на храме УПЦ 23
Филарет просит УГКЦ отказаться от литургии в Софийском соборе 12
Наместник Почаевской Лавры: Монастыри никуда не переходят и не перейдут 21
Митрополит Антоний рассказал, как провести Масленицу и подготовиться к посту 8
Состояние Патриарха Грузии, которому стало плохо во время воскресной литургии, стабильное 11
На Буковине активисты ПЦУ устроили массовые провокации по селам 14
Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Фанару 20
Патриарх Варфоломей заявил, что Патриарха Киевского нет и никогда не было 169
На встрече с членами Совета Церквей Гройсману рассказали о нарушении прав верующих УПЦ 45
Минкультуры нарушило закон, не предоставив копию устава ПЦУ, - юрист 37
Кличко встал в защиту монастыря УПЦ 147
В Запорожье прибудет Касперовская икона Божьей Матери 16

Часть прихожан одесского кафедрального собора УПЦ КП в честь Рождества Христова выступила против своего правящего архиерея, который считает себя его настоятелем. Часть прихожан считает, что епископ Одесский и Балтский УПЦ КП Павел (Василий Юристый), возглавивший епархию в январе прошлого года, не имеет права вмешиваться в дела религиозной общины и настоятелем должен быть протоиерей Виталий Сеник, прослуживший здесь не один год. 

Как сообщает издание «Думская», две недели назад Сеник самостоятельно организовал приходское собрание, на котором поднял вопрос переоформления охранного договора на здание храма, являющегося памятником архитектуры. Собрание провели без благословения правящего архиерея, за что последний Сеника от служения отстранил. Подчиняться решению епископа Сеник отказался.

 

24 февраля обе группы прихожан, а также клирики и представители ряда патриотических организаций встретились в соборе, но договорится между собой так и не смогли. По информации издания, стороны, пытаясь друг друга перекричать, лишь обменялись громкими обвинениями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги