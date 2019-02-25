Часть прихожан одесского кафедрального собора УПЦ КП в честь Рождества Христова выступила против своего правящего архиерея, который считает себя его настоятелем. Часть прихожан считает, что епископ Одесский и Балтский УПЦ КП Павел (Василий Юристый), возглавивший епархию в январе прошлого года, не имеет права вмешиваться в дела религиозной общины и настоятелем должен быть протоиерей Виталий Сеник, прослуживший здесь не один год.

Как сообщает издание «Думская», две недели назад Сеник самостоятельно организовал приходское собрание, на котором поднял вопрос переоформления охранного договора на здание храма, являющегося памятником архитектуры. Собрание провели без благословения правящего архиерея, за что последний Сеника от служения отстранил. Подчиняться решению епископа Сеник отказался.

24 февраля обе группы прихожан, а также клирики и представители ряда патриотических организаций встретились в соборе, но договорится между собой так и не смогли. По информации издания, стороны, пытаясь друг друга перекричать, лишь обменялись громкими обвинениями.